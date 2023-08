Wijnfeesten lokken heel wat volk: “De liefhebbers waren er vroeg bij”

72-jarige vrouw slachtof­fer van carjacking, dader en auto teruggevon­de in Frankrijk dankzij traceer­func­tie gsm

Een 72-jarige vrouw is maandagmorgen het slachtoffer geworden van een carjacking aan het zwembad in Menen. De dader en haar auto werden later teruggevonden in Frankrijk dankzij de traceerfunctie van de dame haar gsm.