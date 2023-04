Wijndomein Entre-Deux-Monts krijgt kwaliteitslabel Handmade in Belgium (HIB): “Koop lokale (wijn)producten”

MIJN STAD. Carine Delporte (55), echtgenote van burgemees­ter Sandy Evrard, over haar Mesen: “Ik bewonder het sterke vereni­gings­le­ven hier”

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Het is een torenhoog cliché, maar voor Sandy Evrard (53), de burgemeester van de kleinste stad van land, klopt dat als een bus. Echtgenote Carine Delporte (55) is zijn steun en toeverlaat. En hoewel de bakkersdochter afkomstig is uit buurgemeente Wijtschate verloor ze niet alleen haar hart aan haar man, maar ook aan de stad Mesen, waar ze ondertussen al 3 decennia woont. “Onze bakkerij thuis had ik willen voortzetten, maar toen trouwde ik met een slager”, lacht Carine.