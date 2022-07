Wijndomein Entre-Deux-Monts brengt met Rouge Noir een gin op de markt: “Met 5 botanicals die we rond de wijnaard vinden”

WestouterMartin Bacquaert van Entre-Deux-Monts in Westouter kreeg hulp van een Italiaanse jongeman bij het maken van de Rouge Noir Gin. Daarmee waagt de wijnbouwer zich aan een product dat wat buiten het wijngamma valt. “Maar de link naar onze wijngaard is duidelijk.”

“Het idee om een eigen gin te maken rijpte tijdens de coronaperiode”, zegt wijnbouwer Martin Bacquaert. “De horeca lag stil en ook wij hadden tijd om te herbronnen. In die periode werkte bij ons een Italiaanse jongeman, die veel ervaring had opgedaan in een ginstokerij in Engeland. Samen begonnen we te experimenteren om een gin te maken. Eenvoudig was dat niet en het duurde bijna een jaar om het recept samen te stellen.” Met enige fierheid stelt Entre-Deux-Monts nu haar nieuwe product voor: de Rouge Noir Gin, een drankje met een nauwe band met de wijngaard.

Edele aroma’s

“De 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐍𝐨𝐢𝐫 𝐆𝐢𝐧 wordt gemaakt op basis jeneverbes en met 5 botanicals die we rond de wijngaard vinden: paarse korenbloem, duizendblad, kamille, klaproos en bloedzuring”, vertelt Martin. “Daarna werd de gin geassembleerd met ons wijndistillaat dat 6 jaar op eiken vaten rijpte. Het resultaat is een gin met een licht floraal en intrigerend fris boeket. In de mond heeft hij een gastronomische aanzet met de pure smaak van jeneverbes en lichte toetsen van de wijngaardkruiden gevolgd door een lange afdronk. Het is de perfecte basis voor een culinare gin & tonic, ook hij kan perfect dienen als basis voor verfijnde cocktails of om puur te genieten na de maaltijd.”

Martin Bacquaert selecteerde een fles voor de gin in de vorm van een wijnfles. “En dat om de link te tonen met onze wijn en de wijngaard”, klinkt het. “De lijnen op de fles weerspiegelen de hoogtelijnen van de 𝐑𝐨𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐠 en 𝐙𝐰𝐚𝐫𝐭𝐞𝐛𝐞𝐫𝐠. De aroma’s zijn heel puur en fijn, daarom dat we voor een vinolok kozen, een glazen kurk. Op die manier worden de edele aroma’s lang bewaard.”

65 wijnproevers

Entre-Deux-Monts viel vorige week terug in de prijzen op de Concours Mondial van Brussel met zilveren medaille voor de witte wijn Quatre Cépages 2021 en een gouden medaille voor de mousserende wijn Bacquaert Brut. “Deze mousserende wijn is een fijne gastronomische wijn, met een lange lagering op houten vaten en daarna gedurende 3 jaar in de fles”, aldus Martin Bacquaert. “Het is opnieuw een erkenning die het harde werk van het voltallig team van Entre-Deux-Monts beloont!”

De wedstrijd voor de mousserende wijnen, vond plaats op 1 en 2 juli in Bairrada, een gekende wijnregio in Portugal. Een duizendtal mousserende wijnen uit 25 landen, waaronder heel wat uit de champagnestreek, werden blind geproefd door een panel van 65 wijnproevers.

Volledig scherm De Rouge Noir Gin zit in een fles die lijkt op een wijnfles. © Henk Deleu

Volledig scherm Wijndomein Entre-Deux-Monts is alweer twee medailles rijker. © Henk Deleu

