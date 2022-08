Werken Kemmelseweg van start: eerste fase van Rijselseweg tot rotonde Voormezele

Dikkebus LEVENSVER­HAAL: Leo, eerste belleman van de stad Ieper en me­de-oprichter van de Zoetemarkt, overleden op 77-jarige leeftijd

In het Jan Ypermanziekenhuis is dinsdag in alle rust Leo Delaleeuw uit Dikkebus overleden. Hij was 77 en een gekende figuur in de Westhoek. Niet alleen gaf hij vele tientallen jaren les in het lager onderwijs, hij stond ook mee aan de wieg van de vermaarde Zoetemarkt in Kemmel. In 2013 werd hij de eerste officieel erkende belleman van Ieper. “Een mooie, warme mens”, klinkt het in zijn omgeving.

