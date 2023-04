Wegens succes opnieuw: de pop-up Picknick Chalet in Dranouter

Riooldeks­els en wc-bril­len vliegen omhoog in Boezinge door ontploft rioolaf­dich­tings­kus­sen

Door een drukgolf in de rioleringen in het centrum van Boezinge (Ieper) zijn maandagavond enkele riooldeksels in de straat en wc-brillen in woningen omhoog gevlogen. Schade leverde het niet op.