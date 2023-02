Wegdek Ieperstraat wordt hersteld

Het gaat om een strook van zo’n 100 meter vanaf de Bossenstraat richting de Staanijzerstraat. In dat stuk kan niet worden geparkeerd en is geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel voetgangers kunnen het voetpad gebruiken. De bewoners van de Bossenstraat kunnen tijdelijk niet in- en uitrijden. Die mensen parkeren hun voertuig het best langs de Ieperstraat, tussen de Bossenstraat en de Hospicestraat. De wegomlegging loopt in beide richtingen via Houtemstraat, Rijselstraat en Hollebekestraat.