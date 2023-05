WEER. Zware regen en bewolking in Heuvelland vanochtend

Heropnieuw: leerlingen dé Academie stellen eindewerk tentoon in Bellegods­huis:

In het Bellegodshuis in Ieper, dat nu bij kunstenhuis Satelliet K hoort, is de tentoonstelling Heropnieuw te zien. De expo bestaat uit werk van jongeren uit het zesde middelbaar en de volwassen van de kennismakingscursus 2 van dé Academie in Ieper.