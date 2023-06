WEER. Vanochtend kans op zware regen en bewolking in Heuvelland

Motorrij­der (35) zwaarge­wond na ongeval op N36

Op de N36 in Izegem raakte een 35-jarige motorrijder uit Moorslede vrijdagmorgen zeer zwaar gewond bij een ongeval. Hij kwam in aanrijding met een auto die vanop de parkeerstrook de N36 kwam opgereden. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert ondertussen niet langer in levensgevaar.