WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Heuvelland

Zestiger die op de vlucht sloeg en inreed op politiecom­bi in Lombardsij­de vrijgela­ten onder voorwaar­den

De zestiger uit Langemark-Poelkapelle die dinsdagavond inreed op een politiecombi in Lombardsijde is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij is wel in verdenking gesteld van gewapende weerspannigheid.