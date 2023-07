WEER. Stralend zonnig weer in Heuvelland vandaag

Populaire ereburge­mees­ter en gewezen Vlaams volksverte­gen­woor­di­ger Johnny Goos (80) is overleden, in 2000 maar liefst 3.921 voorkeur­stem­men

In het AZ Delta in Menen is ereburgemeester en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Johnny Goos (80 uit Wervik overleden. Hij was in de Tabaksstad twaalf jaar burgemeester.