WEER. Redelijk helder in Heuvelland vanochtend

Triamant is nieuwe start­plaats van de Gapersral­ly

Omwille van de bouwwerken aan sportcentrum Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe wijkt wielertoeristenclub Ter Hand voor de veertiende editie van de Gapersrally zaterdag en zondag uit. Start en aankomst bevinden zich in woon- en leefrbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe.