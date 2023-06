WEER. Overwegend bewolkt weer in Heuvelland vanochtend

Tom Boonen geeft Lance (18), die lijdt aan ziekte van Duchenne, dag van zijn leven met rit in rallywagen: “En net vandaag kreeg mama haar laatste chemo”

“Het leukste moment was toen Tom echt snel begon op te trekken, maar schrik had ik niet.” En of hij straalde van oor tot oor. Lance Alleweireld, een 18-jarige jongen met de ziekte van Duchenne, zag donderdag zijn droom in vervulling gaan. Gewezen wielerkampioen Tom Boonen nam de jongen mee in een Porsche voor een ritje op het parcours van de rally van Ieper. Even daarvoor had de tiener ook al een vlucht gemaakt met een helikopter. En dat allemaal op de dag dat de mama van Lance net haar laatste chemobehandeling voor borstkanker kreeg.