WEER. Lichte regen en bewolking in Heuvelland vanochtend

Vlaams Belang dient klacht in tegen gebedsruim­te in Salons Tabaks­bloem: “Het stadsbe­stuur moet optreden tegen overtredin­gen”

Het Vlaams Belang heeft bij de stad Wervik een klacht ingediend over de volgens hen stedenbouwkundige overtreding in Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik. De vzw Amal Al Madina huurt het pand en gebruikt het al meer dan een jaar als gebedsruimte. Een aanvraag voor een functiewijziging bij de stad is nog altijd niet ingediend.