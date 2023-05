WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Heuvelland vanochtend

Derde gratis editie Kokopelli Festival in weekend van 20 en 21 mei

De zestiende editie van het Kokopelli Festival gaat door in het weekend van 20 en 21 mei. Het is de derde gratis editie, opnieuw in en rond de Dwarsschuur in Gullegem. Kokopelli blijft zich profileren als een festival vol diversiteit en muziek uit heel de wereld.