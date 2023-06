WEER. Kans op helder weer in Heuvelland vanochtend

Lockers uit kleedka­mers gesloten zwembad Ter Leie krijgen tweede leven in jeugdhuis BeePee

Zestien lockers uit de kleedkamers van het gesloten zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik krijgen een nieuwe bestemming in jeugdhuis BeePee op de hoek van de Nieuw- en Donkerstraat. “Dit zal het voor ons tijdens een optreden of fuif gemakkelijker maken want anders hangen de jassen op kapstokken en wordt op weg naar huis soms ook wel eens een verkeerde jas meegenomen”, zegt voorzitster Pauline Terryn.