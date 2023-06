WEER. In Heuvelland kans op zo goed als helder weer vanochtend

Bewoners ontsnappen net aan uitslaande brand in rijwoning: “De stofzuiger viel uit en plots brandde de elektrici­teits­kast”

In de Voorzorgstraat in Menen is dinsdagmorgen een rijwoning uitgebrand. Niemand raakte gewond maar de bewoners waren wel sterk onder de indruk. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.