WEER. In Heuvelland bewolking vanochtend

Treintje in tijgerver­blijf Bellewaer­de ontspoord, bezoekers veilig geëvacu­eerd

In Bellewaerde Park in Ieper is zaterdag een treintje ontspoord in het tijgerverblijf. Dat gebeurde op een moment dat de dieren in hun binnenverblijf zaten. De passagiers werden na zo’n tien minuten geëvacueerd en liepen op geen enkel moment gevaar.