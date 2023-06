WEER. Heldere ochtend in Heuvelland

NET OPEN. Gregory (38) blaast ’t Zweerd nieuw leven in: “Ook de ananas voor het dessert grillen we”

’t Zweerd, een bekende zaak op de Grote Markt in Ieper, is eindelijk opnieuw open. Kersvers uitbater Gregory Degraeve gaf het interieur een opfrisbeurt, maar liet het voor de rest zoals het was. Wat wel nieuw is, is het concept. “Wafels en pannenkoeken vind je overal, wij wilden eens iets anders doen.”