Vuurzee op pas gerooid tarweveld: geen woningen bedreigd

Wevelgem En dan zie je tijdens het joggen een koe in de gracht

In de Kloosterstraat in Wevelgem is zaterdagvoormiddag een koe vast komen te zitten in een gracht langs een weide. Het was een opmerkzame jogger die het dier in nood opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. “We zitten hier al meer dan 30 jaar en dit is nog nooit gebeurd”, vertelt de boer.

24 juli