Vrouw lichtgewond na buiteling met auto, op terugweg van job in horeca

De botsing deed zich voor om 3.30 uur. Een vrouw die in een horecazaak werkt in Loker, reed er huiswaarts. In een bocht naar links langs de Dranouterstraat verloor ze de controle over het stuur toen ze naar eigen zeggen moest uitwijken voor een dier. De Citroën Berlingo raakte links van de weg af, ging over de kop en kwam op z’n zij tot stilstand.