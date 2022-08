Vrijwilligers gezocht voor Heuvelland Tope

IEPER/WERVIK Maandag de eerste In Memoriam André Ollevier, gratis toegang, frieten en hamburgers

In het Crack Stadion in Ieper vindt komende maandag de eerste In Memoriam André Ollevier plaats. Tweedeklasser KVK Westhoek neemt het om 18 uur op tegen derdeklasser Eendracht Wervik.

11 augustus