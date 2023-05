Voor het eerst Kemmelse wafels op de Zoetemarkt: “We doen dit uit liefde voor ons dorp”

N-VA wil een radicale ommekeer in het doorgaand zwaar verkeer: “We geven de dorpen terug aan de burger en de fietsers in de straten”

N-VA Zonnebeke wil een radicale ommekeer in het doorgaand zwaar verkeer in Beselare, Zonnebeke en Passendale. “We geven de dorpen terug aan de burger en de fietsers in de straten”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “Neem nu de Ieperstraat in Zonnebeke. De ouders durven hun kinderen daar nu niet laten fietsen. Het is er levensgevaarlijk.”