Volkspelen voor senioren: “Elk op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden”

Dit jaar is volkspelen het centraal thema. Elke deelnemer kan meedoen op zijn eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden. Er wordt ook randanimatie voorzien zoals boogschieten, kubbs en curling. De gemeente verwelkomt de senioren vanaf 13.30 uur met koffie om het daarna tegen elkaar op te nemen in verschillende spelen. Alles vindt plaats in de sporthal van Wijtschate. De prijs is 5 euro en inschrijven kan via 057/45.04.70, sport@heuvelland of www.heuvelland.be/webshop.