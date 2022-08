Vlotter met de bus naar school van Heuvelland naar Ieper en Poperinge

LAUWE Ook voetbal­club White Star Lauwe is in rouw door het overlijden van Ignace Crombé: “Hij schreef een markante bladzijde in het geschiede­nis­boek”

Ook voetbalclub White Star Lauwe is in rouw door het overlijden van Ignace Crombé. De missmaker groeide op in Lauwe en zette zich in zijn studententijd in voor de Wietstar. “Hij schreef een markante bladzijde in het geschiedenisboek van WS Lauwe”, aldus secretaris Charly Nowé van de eersteprovincialer.

12 augustus