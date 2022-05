Vijfde Wildemanprijs voor Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen

Rodenbachkring Roeselare en het nationale Cultuurlab Vlaanderen reikten in samenwerking met het Roeselaarse stadsbestuur voor de vijfde maal hun Wildemanprijs uit. Die prijs is een onderscheiding voor een West-Vlaming(e) of West-Vlaamse vereniging met opmerkelijke culturele en/of sociale verdiensten, over de grenzen van (West-)Vlaanderen heen. Dit jaar werd Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen gelauwerd. Dit toneelgezelschap uit Westouter, opgericht door acteur, regisseur en auteur Flor Barbry, brengt sinds 1955 toneel in de streektaal aan weerszij van “de schreve”, maar vooral in Frans-Vlaanderen. Ze zorgen jaarlijks voor een 30-tal voorstellingen en trekken volle zalen met volkstheater van hoog niveau. Zo houden ze de Vlaamse streektaal er levendig. De Wildemanprijs gaat niet gepaard met een geldprijs. Wel ging het gezelschap naar huis met een bronzen beeldje, een schaalmodel van het vergulde beeldje met knots en banier dat sinds 1986 op het torentje van het Roeselaarse stadhuis prijkt. De ‘wildeman’ of het ‘wildemanneke’ was een merkloodje dat de echtheid en de kwaliteit garandeerde van het laken dat gedurende de 15e en 16e eeuw in de Roeselaarse stadshalle werd verkocht.