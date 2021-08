Vijf gewonden bij zware botsing: 18-jarige bestuurster in kritieke toestand afgevoerd

Beide voertuigen met Franse nummerplaat reden zondagnamiddag in de Rijselstraat tussen Wijtschate en Sint-Elooi. Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting en kwamen zwaar in botsing met elkaar na een bocht. Een witte Toyota met twee inzittenden belandde ondersteboven in de gracht. De andere auto, een Citroën met vijf inzittenden bleef op de baan maar raakte zwaar beschadigd. Verschillende inzittenden raakten gewond. Vooral de situatie van de 18-jarige bestuurster van de witte Toyota bleek ernstig. De hulpdiensten snelden ter plaatse en zagen meteen dat er geen tijd te verliezen was. Ze voerden een noodbevrijding uit en voerden het meisje in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Ook haar passagier werd afgevoerd met een hoofdwonde. In de Citroën raakten ook enkele inzittenden gewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar hun verwondingen vielen beter mee. Door het ongeval was de Rijselstraat urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.