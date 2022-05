Vierspan belandt met koets in gracht in Wulvergem, brandweer moet merrie bevrijden

Heuvelland BELOOFD IS BELOOFD. Een nieuw dorp, weldra een ontmoe­tings­cen­trum in een kerk... Maar de parkeer­druk in Heuvelland blijft

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Heuvelland, waar grote projecten bezig of op til zijn: de herinrichting van de dorpen en ombouw van een kerk naar ontmoetingscentrum.

6 mei