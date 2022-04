Vernieuwde dorpskern officieel geopend: “Wijtschate is duurzamer, veiliger en mooier dan ooit”

De harmonie van Nieuwkerke trok afgelopen weekend de feestelijkheden op gang met een doortocht door het dorp. Daarna volgde de officiële opening door burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) en schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen). Het vernieuwingsproject begon met de rioleringswerken, maar het zijn vooral de verfraaiingswerken van dorpsplein die in het oog springen. De oude bomen werd gerooid, wat voor enige commotie zorgde, maar er kwamen nieuwe in de plaats. Ook telt het plein nu een laadpaal voor elektrische wagens. Het geheel oogt heel mooi, iets wat ook de felste critici zullen beamen. De werken begonnen in 2007 en duurden langer dan aanvankelijk gepland. Dat heeft vooral te maken met de archeologische werken. “Die namen vooral in de Hospicestraat nogal wat tijd in beslag”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Baekelandt. In de straat werden onder meer loopgravenstructuren, een bunker en 2 schuilplaatsen aangetroffen. De resultaten daarvan zijn te zien in een tentoonstelling in de bib van Wijtschate. “Er veel positieve reacties op de heropening van het centrum in Wijtschate”, zegt burgemeester Wieland De Meyer op zijn sociale media. “Na 4 jaar werken en een investering van 10 miljoen euro is Wijtschate duurzamer, veiliger en mooier dan ooit.”