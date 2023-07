Vernieuwd aanbod themabars en een supermarkt op Festival Dranouter: “Bestel op voorhand een tent, snacks of verzorgingsproducten”

Gezellig­heid troef op BOS! festival: fijne concerten tussen de bomen

Het provinciaal domein Bergelen in Gullegem gaf dit weekend een onderkomen aan het Bos!, een festival dat zijn omschrijving van “kleinschalig, gezinsvriendelijk en ecologisch zomerfestival in de natuur” trouw bleef. De regen die even spelbreker was, kon de sfeer echter niet verstoren.