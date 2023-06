Vandalen brengen nachtelijke vernielingen aan: “AED-toestel opengetrokken en bloembak tegen de grond”

18 maanden cel voor Spanjaar­den die ‘enkel op vakantie kwamen naar België’

In oktober vorig jaar kwam een gescheurd pakketje toe op een bedrijventerrein in Rekkem. Daar merkten ze dat er cannabis in het pakketje stak en verwittigden ze de politie. Er bleek 37,5 kilogram cannabis in te zitten. De personen die het kwamen ophalen bleken twee Spanjaarden te zijn. “Dat pakketje was niet van ons, wij kwamen hier enkel met vakantie”, klonk het ongeloofwaardig tijdens hun proces.