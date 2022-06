Van paardenfokker tot wijnboer: Simon Riquiere (38) van Heerlyckheyt Roonen Bergh brengt eerste wijn op de markt

Simon Riquiere (38) en Joke Lemenu (38) hadden tot voor enkele jaren een fokkerij met meer dan 100 paarden en 6 mensen in dienst, maar gooide het professionele roer drastisch om. Het koppel baat nu het tot de verbeelding sprekende vakantie- en wijndomein Heerlyckheyt Roonen Bergh in Westouter uit. De paardenzaak Hunters Studfarm in Reningelst bestaat nog, maar wordt op kleinere schaal verdergezet.

12.500 ranken

“Op een bepaald moment ben ik voor de wijnbouw gegaan, iets wat ik echt wou doen”, zegt Simon Riquiere. “Ik volgde een cursus landbouwer en liep stage op het wijndomein Monteberg in Dranouter. Daar werd de liefde voor wijn en het wijnmaken enkel groter en groter.” Ondertussen volgde Simon een wijnbouwcursus, nam hij bodemstalen van zijn terrein en begon met het aanplanten van wijnstokken. Simon en Joke hebben ondertussen 12.500 ranken op hun domein staan. “Het mooie resultaat van dat alles zit nu op de fles”, klinkt het trots.

“Onze Primum, zoals we onze eerste wijn gepast noemden, is gemaakt van de eerste oogst van de Chardonnay, Auxerrois en Pinot Blanc-druivenranken die we in 2020 aanplantten op de flanken van de Rodeberg”, weet de wijnbouwer. “De eerste botteling is beperkt tot 700 flessen.”

Pinot Noir

Simon voegt eraan toe dat de druiven van zijn eersteling manueel werden geoogst en zachtjes geperst. “De zuivere neus van de wijn brengt aroma’s van citrus, sinaasappelzeste, bloesems en steenfruit. Het mondgevoel is knapperig, fris en mineraal met fijne zuren. De afdronk is perfect in balans met de nodige fruitdensiteit en lengte. Past goed bij aperitief, salades, gevogelte en vis”, aldus Simon over zijn product.

Voor de wijnmaker is dit pas een begin. “We bouwen een reservewijn op een houten vat die we dan gebruiken om te blenden voor mousserende wijn. Er is nog een Sauvignon Blanc-witte wijn die de komende maanden op de markt komt. De witte wijn blijft voor mij de belangrijkste. Op mijn mousserende witte wijnen is het nog een vijftal jaren wachten. Tussendoor wil ik met de Pinot Noir-druiven rode wijn maken, maar dat hangt een beetje af van hoe het seizoen was. Misschien komt er ooit een roséwijn, wie weet.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Van de Primum worden er 700 flessen op de markt gebracht. © Henk Deleu

Topsommelier Pieter Verheyde, zaakvoerder van restaurant Terminus in Abele, kwam de nieuwe wijn proeven. “Wat ik leuk vind aan deze wijn, is dat hij niet verborgen is achter wannabe bourgogne of ‘te veel vat’. Ik proef een mooie frisheid, net, puur, rechtlijnig en rechtdoor. Een vooral de lengte van smaak vind ik opmerkelijk. De toekomst van dit wijndomein is verzekerd.”

Degustatieglas

Het wijndomein Heerlyckheyt Roonen Bergh neemt dit weekend deel aan de Open Wijngaardfeesten. Heel wat wijndomeinen in Heuvelland en omstreken zetten daarbij hun deuren open. “Het principe voor de bezoeker is eenvoudig”, zegt Jill Boudrez, voorzitter van de vzw Vintage Heuvelland. “Je koopt een degustatieglas voor 5 euro en je gaat van wijndomein naar wijndomein om te proeven. Je hoeft vooraf niet te reserveren bij de domeinen. Voor elke bijkomende degustatie betaal je 1 euro.” De Open Wijngaardfeesten zijn zowel gepland op zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 18 uur. Deelnemende wijndomeinen naar Heerlyckheyt Rooen Bergh zijn Wijngoed Monteberg, Entre-Deux-Monts, Domein Koudekot, Wijndomein Ravenstein, Wijngoed Klein Rijselhoek, Wijngoed d’Hellekapelle, Domein Cense de l’Alouette, Domein Vidaigne en Wijngoed Reyngaard. Meer info en wijnen bestellen kan via www.wijnenuitheuvelland.be. Meer info over het domein: roonenbergh.be.

Volledig scherm Heerlyckheyt Roonen Bergh is meer dan een wijndomein, er wordt ook volop ingezet op toerisme, met onder meer de langste tafel. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.