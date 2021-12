“Van kreupele dieren tot kadavers in verregaande staat van ontbinding. Een ware schande”: GAIA klaagt opnieuw toestand in Vlaamse kalkoenkwekerijen aan

Kortrijk/Wevelgem Dodelijke kruising van A19 en R8 krijgt na 25 jaar nieuwe verkeers­wis­se­laar: Stadsbader vat werken in 2022 aan

Er is meer dan 25 jaar over gepalaverd, nu komt er eindelijk schot in de zaak. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) heeft aannemer Stadsbader aangesteld om een nieuwe verkeerswisselaar te bouwen waar de autosnelweg A19 op de ring rond Kortrijk (R8) aantakt. De werken starten in de loop van 2022, kosten 20,7 miljoen euro en duren twee jaar. De lichtengeregelde gevaarlijke kruisingen, waar al doden vielen, wijken. Ook voorzien: stiller asfalt en geluidsmuren. Stadsbader en AWV werken tegen begin 2022 een concrete timing en fasering uit.

