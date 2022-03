Vaccinatiecentrum Westhoek sluit op 31 maart de deuren: “In onze eerstelijnszone kregen 78.258 mensen een basisvaccinatie”

De vaccinatiecampagne in de Westhoek ging aanvankelijk van start op twee locaties: in de sporthal in Ieper en in Poperinge. Vanaf september 2021 moesten de mensen voor hun prikje naar de oude lokalen van verpleegopleiding Vives aan AC Auris in Ieper. Ook dat loopt nu ten einde. “Tot eind maart zijn nog alle vaccinaties mogelijk”, zegt centrummanager Sarah Bouton.

Volledig scherm Cijfers uit de eerstelijnszone. © RV

In de Eerstelijnszone Westhoek kregen 78.258 mensen een basisvaccinatie. “Wat de boostervaccins bij 12 tot 17-jarigen betreft, is eerstelijnszone Westhoek koploper in Vlaanderen. In de korte periode kwam al meer dan 42 procent van de jongeren uit de Westhoek hun booster ophalen.”

Afspraak

“Wie eerder niet inging op een uitnodiging, maar zich toch nog wil laten vaccineren, maakt best een afspraak.” Dit kan telefonisch via het callcentrum of door een inschrijvingsformulier in te vullen. De inschrijvingsformulieren vind je op www.eerstelijnszone.be of op de website van Ieper. Een afspraak voor een kindervaccinatie (5-11 jaar) kan alleen telefonisch op 0800/30.704 , van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17 uur.

Vlaamse overheid

“Over eventuele vaccinatiemogelijkheden na de sluiting van het vaccinatiecentrum is nog geen beslissing genomen”, weet Bouton. “Dit ligt in de handen van de overheid.” Meer info volgt vermoedelijk in de tweede helft van maart. De meest recente info over vaccinaties vind je op www.laatjevaccineren.be.