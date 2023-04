Twee toppers blijven bij SK Nieuwkerke: “De andere ploegen gaan ook allemaal goed versterkt zijn”

Student Ewout organi­seert eerste padboltor­nooi voor beginners: “Het lijkt op padel, maar wordt twee tegen twee gespeeld met de voeten”

Om de nieuwe sport padbol - padel, squash, voetbal en volleybal in één - ‘hot’ te laten worden in ons land organiseert student Ewout Staelens uit Geluwe begin mei een padboltornooi voor beginners in Arenal Brugge. “Padbol is zeer aantrekkelijk, zowel om te spelen als om naar te kijken”, zegt Ewout. Momenteel loopt hij stage bij het bedrijf Arenal, dat verschillende sporten aanbiedt.