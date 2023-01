Twee extra winterwandelingen ‘waar sterren niet stille blijven staan’

Ieper Man (48) verliest veel bloed na val met fiets, even verwarring rond mogelijke steekpar­tij

In het centrum van Ieper is vrijdagmiddag omstreeks 14 uur een fietser gevallen. Omdat hij bloedverdunners neemt, verloor hij daarbij bijzonder veel bloed. Bij de politie was het even alle hens aan dek want zij kregen binnen dat er een steekpartij was gebeurd. Dat bleek gelukkig totaal niet het geval te zijn.

6 januari