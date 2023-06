Tom Boonen geeft Lance (18), die lijdt aan ziekte van Duchenne, dag van zijn leven met rit in rallywagen: “En net vandaag kreeg mama haar laatste chemo”

Domein Heerlyck­heyt Roonen Bergh brengt exclusieve Sauvignon Blanc wijn op de markt: “Een primeur voor de Heuvelland­se wijnregio”

Met zijn 38-jaar is Simon Riquiere nog steeds de jongste wijnbouwer in de Heuvellandse wijnregio. Dat belet hem echter niet om buiten de (wijn)lijntjes te kleuren. Op 7 juni bottelde Simon 650 flessen van een Sauvignon Blanc, een druivenras dat in onze wijnregio voor het eerst werd geteeld. “Het was proberen, maar het resultaat mag er best zijn!”