Techniekacademie komt terug: “5 praktische workshops”

Noodopvang kleuters De Graankor­rel maandag nog in Oosthove, vanaf dinsdag daar en in Sloeber ook les

Peuters en kleuters van de vestiging van vrije basisschool De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik krijgen vanaf dinsdag tijdens de normale schooluren zo optimaal als mogelijk weer les. Het tweede en derde kleuter wat verderop in de stadszaal Oosthove, peuters en eerste kleuter in de buitenschoolse kinderopvang Sloeber in woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat. Dat nieuws wordt bij de ouders bijzonder goed onthaald. Maandag is er nog noodopvang in Oosthove.