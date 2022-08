Te Gek!? vraagt op Festival Dranouter aandacht voor geestelijke gezondheid met groot metalen hoofd: “Eén op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen”

Te Gek!? is een vzw die geestelijke gezondheid in Vlaanderen bespreekbaar maakt. De organisatie is voor Heuvelland geen onbekende want sinds 2015 staat het koersevent De Belcanto Classic in het teken van Te Gek. “Te Gek!? maakt al jaren van het hoofd een zaak. We willen duidelijk maken dat we allemaal kwetsbaar zijn. Eén persoon op vier krijgt ooit zelf te maken met psychische problemen”, zegt coördinator Marc Hellinckx. “We komen met onze boodschap dan ook graag naar Festival Dranouter.” De vzw doet dat op een opvallende manier, met een grote kunstinstallatie in de vorm van een hoofd. Het werk is van de hand van de jonge Roeselaarse kunstenaar Maarten Schaubroeck. “Het hoofd zweeft hoog boven de festivalweide, maar komt op regelmatige tijdstippen naar beneden. Op die momenten kunnen festivalbezoekers er een positieve en anonieme boodschap die ze op een lapje textiel neerschreven in stoppen. Daarop krijgen de mensen een stuk ‘stof tot nadenken’ mee die ze rond hun hoofd of pols kunnen binden. Daarop staat te lezen: ‘Ik ben Te Gek!? Jij ook?”