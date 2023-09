Open Monumenten­dag in Zuidelijke Westhoek: “We zetten link onroerend en immateri­eel erfgoed in de verf”

Op zondag 10 september organiseert CO7 samen met de verschillende gemeentes en erfgoedpartners in de Zuidelijke Westhoek een nieuwe editie van Open Monumentendag. Dit jaar staan er maar liefst 36 activiteiten gepland in de regio. Het centrale thema van deze 35e editie is ‘Met hart en ziel!’.