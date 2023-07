Stralend zonnig weer in Heuvelland vandaag

Vrijdag tweede keer zelfpluk­dag in kersenboom­gaard, alleen tijdsblok van 16 tot 18 uur is nog niet volzet

Hoeve Mahieu in de Calvariestraat in Wervik organiseert komende vrijdag op de Nationale Feestdag van 9 tot 18 uur voor de tweede keer een zelfplukdag in de kersenboomgaard. Het is voor snelle beslissers want drie van de vier tijdsblokken zijn al volzet. Blijft over: van 16 tot 18 uur.