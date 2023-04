Stichter van de Garage Bossaert is overleden, Luc Bossaert was ook ere-sergeant bij de brandweer

Omringd en gesteund door zijn familie is in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper Luc Bossaert (71) uit Kemmel overleden. Hij was de stichter van Garage Bossaert in de Reningelstraat in Kemmel en ere-sergeant bij de brandweerpost Kemmel.