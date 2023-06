Stefaan (62) nam peterschap wandelpad op zich: “Tevreden met uitbreiding netwerk Heuvelland”

Jongeman bekent vandalisme in de Molen­straat, fietser (73) maakt zware val in Zannekin­straat

Een jonge kerel die vrijdagnacht in de Molenstraat in Wervik een autospiegel kapot sloeg kon worden opgespoord aan de hand van camerabeelden en bekende de feiten. In de Zannekinstraat kwam zaterdagmiddag fietser Dany Depoutre (73) zwaar ten val en ligt in coma.