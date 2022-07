Spots op West voor de 20ste keer in Westouter: “Fantastisch om hier te mogen spelen”

“Na twee jaar van alternatieve activiteiten omwille van de coronapandemie doet het extra deugd om het festival terug in volle ornaat te mogen organiseren’ zegt Hannelore Vandezande van Opendoek. Opendoek is een vereniging die theater in de vrije tijd ondersteunt. Dat gebeurt onder meer door het op poten zetten van festivals. Spots op West is er daar een van. “Dat evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de theaterwereld. Jaarlijks komen gemiddeld 3.000 bezoekers genieten van een gevarieerd programma van teksttheater, familievoorstellingen, musical, figurentheater en comedy.” Het vertrekpunt van het festival is uitzonderlijke theatervoorstellingen brengen op unieke locaties. “Een klassieke theaterzaal zal niet vinden, maar er vinden wel voorstellingen plaats in de kerk, een crypte, een schuur, een café en zelfs in de wei. Het dorpje Westouter vormt de scéne voor het spektakel”, aldus Hannelore. “Om de omgeving te ontdekken, zijn theaterwandelingen ideaal. Op het parcours zijn er 4 korte voorstellingen. Het hart van het festival is de Spiegeltent, waar er doorlopend randanimatie is.”

Frank en Sofie

Dit jaar viert het festival zijn 20ste verjaardag. Frank Verdru, ook gekend van Bloedend Hart, en zijn partner Sofie Pattyn stonden mee aan de basis van het theatergebeuren. “Zoals alle goede dingen ontstond het idee voor Spots op West op café”, weet Frank. “We discussieerden vaak over theater en vonden het jammer dat de meeste amateurverenigingen vooral onder de kerktoren speelden en nooit de kans kregen om eens op andere plaatsen hun voorstellingen te brengen. Zo begon het idee te rijpen om een festival te organiseren voor amateurgroepen die eens wat verder van huis willen spelen.”

Volledig scherm Op de openingsavond werden Frank Verdru en Sofie Pattyn in de bloemetjes gezet. © Femke Den Hollander

“Die 20 jaar hebben al heel wat mooie verhalen opgeleverd”, weet Frank Verdru. “Ik herinner mij nog goed de voorstelling van een gezelschap uit Nieuw-Zeeland in 2015 in de kerk. In het stuk zat een naaktscène. Ik merkte dat er iemand van de Kerkraad op de eerste rij zat en ik vreesde dat die de boel zou stilleggen. Dat deed hij niet, integendeel. Nadien kwam die man mij zeggen dat het een hele mooie voorstelling was. Het is een mooi voorbeeld van grenzen verleggen (lacht).”

Heel wat uitverkocht

Gisteren donderdag opende het festival met de voorstelling Beautiful Monster van De Figuranten uit Menen. Nadien werd in de Spiegeltent nog een verjaardagsfeestje gehouden. Daarbij kregen Frank Verdru en Sofie Pattyn een bedanking voor hun jarenlange inzet voor het festival. Spots op West loopt nog tot zondag 10 juli in Westouter. In totaal staan er 38 voorstellingen geprogrammeerd, uit Vlaanderen, Brussel en zelfs uit Cuba, de USA en Nederland. Alle voorstellingen lonen de moeite om te gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld Titus van theaterman Jan Vanaudenaerde uit Wevelgem. Jan brengt het verhaal van een tiener die met zichzelf en zijn omgeving in de knoop ligt. “Ik bracht het stuk al in mijn eigen garage en bij de Unie der Zorgelozen in Kortrijk, maar het is natuurlijk fantastisch dat we op Spots op West ons ding mogen doen.” Wie een voorstelling wil meepikken moet snel zijn, er is namelijk al heel wat uitverkocht. Meer info via www.opendoek.be/spotsopwest.

Volledig scherm Jan Vanaudenaerde speelt Titus in Westouter. © Henk Deleu

