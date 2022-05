Spierziekte houdt Lance (17) niet tegen om met oud-leraar Glenn te oefenen voor triatlon

Langemark-Poelkapelle Jan Fieuw steekt voor het eerst de Franse grens over met ‘Faces of War’: “Maar ik wil vooral in Engeland geraken en een houten paal aan de Queen schenken”

Kunstenaar Jan Fieuw (46) uit Poelkapelle mag dit weekend een deel van zijn werk ‘Faces of War’ tonen in het Franse Erin. De plaats deed in WO I dienst als trainingscentrum en herstelplek voor de Britse Mark-tanks en er opent nu een museum. “Hier willen we ons visitekaartje afgeven om door te stoten naar andere plaatsen in Frankrijk”, zegt Jan Fieuw. “Het doel blijft echter om met de tentoonstelling in Engeland te raken.”

