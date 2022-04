SK Nieuwkerke krijgt nieuwe voetbalaccommodatie

“In Nieuwkerke zijn we al even bezig met eindje bezig met de opmaak van de plannen voor de nieuwe accommodatie van SK Nieuwkerke”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “In een nieuw gebouw van 2 verdiepingen voorzien we nieuwe kleedkamers en een kantine. Het wordt een mooi project waarbij het nieuw gebouw ervoor zal zorgen dat de hele werking van SK Nieuwkerke en alle andere activiteiten voor lange tijd zullen floreren. We deelden het bestek op in verschillende loten, in de hoop dat verschillende Heuvellandse ondernemers zullen inschrijven op dit project.” De club zorgt voor de afbraak van de huidige kantine en voor een tijdelijke kantine tijdens de verbouwingen. Bedoeling is om de werken te starten in september, en om de werken in een jaar te kunnen afronden.

Niet goedkoop

Oppositiepartij CD&V houdt echter het hart vast voor de prijs en de timing. “We staan volop achter dit project, niet alleen voor de eerste ploeg, maar zeker ook voor de vele jeugdspelers”, zegt CD&V-raadslid Nathan Duhayon. “Enkel maken we ons zorgen over de prijs. Aanvankelijk werd 500.000 euro voorzien in het meerjarenplan voor de voetbalaccommodatie. Dat bedrag is nu al gestegen tot meer dan een miljoen euro. Dat is veel geld. We merken dat de afbraakwerken en de huur van de containers als tijdelijke kleedkamer voor tijdens de werken nog niet in die prijs zitten. In het dossier van FC Westouter zagen we al dat de huur van tijdelijke kleedkamers niet goedkoop is. We dringen er echt op aan de werken in één seizoen af te ronden. Zo vermijden we bijkomende kosten en beperken we de overlast voor de club. We kijken in elk geval uit naar het resultaat, de plannen zien er alvast veelbelovend uit”, aldus nog Duhayon.