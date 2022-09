Schrijf je nog in voor de Kemmelberggames

Gullegem Hexia Cyclocross Gullegem wordt onderdeel van de Telenet Superpres­ti­ge

De Hexia Cyclocross in Gullegem is op zaterdag 7 januari al aan de zesde editie toe. De afgelopen jaren was de cross in Gullegem een losse wedstrijd in het seizoen. Nu zal het deel uitmaken van het regelmatigheidscriterium Telenet Superprestige. “Op deze manier staan we meteen tussen monumenten zoals de crossen van Ruddervoorde, Heusden-Zolder en Diegem”, zegt een trotse Stijn Tant van de Hexia Cyclocross.

27 september