Schrijf je in voor de WhatsApp-nieuwsbrief

Elverdinge Koninklij­ke Harmonie Sint-Cecilia brengt unieke Kasteelcon­cer­ten: ”Een hommage aan de graaf en de gravin”

Op het kasteeldomein van Elverdinge vinden op 26 en 27 augustus de Kasteelconcerten plaats. Samen met het koor Chorus en de harmonie van Vleteren brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge er zowel klassieke stukken als popsongs. Voor de toeschouwers is het een unieke kans om het kasteeldomein, eigendom van graaf du Cauzé de Nazelle, eens van dichtbij te bezichtigen. “Het is het grootste evenement dat we ooit organiseerden”, zegt Peter Soenen, voorzitter van de harmonie van Elverdinge.

23 augustus