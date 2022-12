Schepen Hilde Stragier neemt na 21 jaar afscheid van de Heuvellandse politiek, collega Jean-Pierre Geelhand de Merxem zet stapje opzij: “Tijd voor vernieuwing”

Een voor Heuvelland ongewoon lange gemeenteraad maandagavond. Dat had vooral te maken met de goedkeuring van het meerjarenplan en in dat kader een hoop retributiereglementen die worden aangepast. De raad eindigde echter met een drankje en een hapje omwille van het afscheid van Hilde Stragier en Jean-Pierre Geelhand de Merxem die beiden stoppen als schepen. Voor Hilde Stragier is het meteen het einde van loopbaan in de gemeenteraad. Hilde zette in 2000 haar eerste stappen in de politiek. “Ik was toen zelfstandig kantoorhouder van AXA in Dranouter”, zegt ze. “Als kind van de lokale veldwachter in Dranouter groeide ik op met het reilen en het zeilen van de lokale politiek in de dorpen. Mijn vader was een graag geziene man en deed wat hij kon voor de inwoners. Na zijn pensionering in 1988 leek het voor mij evident om min of meer in zijn sporen te treden en mij te engageren in de politiek.”

Kasseien

De verkiezingen in 2000 waren voor Hilde Stragier een succes en, hoewel haar partij toen de meerderheid niet haalde, kreeg ze onmiddellijk een zitje in de gemeenteraad. “Het was een goede leerschool om de kneepjes van het vak te leren”, weet Hilde. “Waar ik kon stond ik ten dienste van de bevolking. Wat mij toen het meest zorgden baarde was de hoge schuldenlast die onze gemeente op dat moment droeg. Mijn bezorgdheid, die misschien iets te maken had met mijn beroep als bankier, was niet onterecht: in 2012 wonnen wij de gemeenteraadsverkiezingen.” Voor Hilde was dat het startschot van haar carrière als schepen. De eerste 6 jaar nam ze de bevoegdheid van openbare werken op zich. “Het was een boeiende periode waarbij we met beperkte middelen enkele mooie projecten realiseerden”, weet de voormalige bankier. “Ik denk aan bijvoorbeeld de box-in-boxkerk in Kemmel. Ook het aanpakken van de verkeersveiligheid op heel wat plaatsen gaf mij een goed gevoel. Het wegnemen van de kasseien in de Reningelststraat in Kemmel was het verwijderen van een stukje ellende voor velen.”

Volledig scherm De gemeenteraad in Heuvelland vindt plaats in het gemeentehuis in Kemmel. © Christophe Maertens

Het beleid wierp blijkbaar zijn vruchten af, want bij de verkiezingen van 2018 behaalde Gemeentebelangen de absolute meerderheid. De partij gaf Hilde dit keer een mandaat als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en ze werd bevoegd voor sociale zaken, welzijn en huisvesting. “Het was een positie waar ze helemaal openbloeide”, aldus Geert Debergh, fractieleider van oppositiepartij CD&V over zijn collega in de gemeenteraad. “De materie lag haar nauw aan het hart en ook wij merkten we dat Hilde er echt werk van maakte.”

Senioren

Hilde Stragier, die wat werd emotioneel werd bij haar afscheid aan de raad, bevestigde dat haar laatste mandaten wel haar ding waren. “Het was echter allemaal niet eenvoudig in tijden van corona, de Oekraïense oorlog en de financiële problemen die daarmee gepaard gaan.” Een van de zaken waar ze best trots op is, is de oprichting van het seniorenloket. “Ik doe aan het gemeentebestuur dan ook een warme oproep om goed te zorgen voor de senioren en de kansarmen van Heuvelland.”

Vol lof over Hilde was partijgenoot Jean-Pierre Geelhand de Merxem (71). “Ik herinner mij nog goed hoe je op 13 maart 2013 als beginnend schepen uit jouw bed werd gebeld omdat heel Heuvelland was ondergesneeuwd. We hebben toen heel de dag rondgebeld om hulp. We hebben samen heel wat meegemaakt en je was een goede bondgenoot.”

Volledig scherm Bert Doise en Lieve D’Haene zijn de nieuwe krachten van het schepencollege. © RV

Daarom nam burgemeester Wieland De Meyer het woord om op zijn beurt een bedankingswoordje te zeggen tegen Jean-Pierre Geelhand. Die stopt immers ook als schepen, maar zetelt wel verder in de gemeenteraad tot 2024. De zeventiger is ondertussen al 42 jaar actief in de raad, iets wat niet iedereen gegeven is. In 1986 nam hij als liberaal voor het eerst deel aan de verkiezingen. Jean-Pierre richtte mee de partij Gemeentebelangen op werd schepen. “Jouw doorzettingsvermogen in de oppositie heeft je uiteindelijk een zitje in de meerderheid opgeleverd”, kreeg Jean-Pierre van de burgemeester te horen. “Je glimlachte altijd en je deur staat altijd open, ook voor mensen van de oppositie.”

Voorzitter gemeenteraad

Als vervangers voor Hilde en Jean-Pierre legden maandagavond vervangers Bert Doise en Lieve D’Haene de eed af. “Bert was 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad en wordt nu voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst, en verantwoordelijk voor sociale zaken, seniorenbeleid en het WZC. Lieve is sinds 2019 raadslid, en wordt schepen van burgerzaken, landbouw, onderwijs en feestelijkheden”, licht de burgemeester toe. Om de stoelendans compleet te maken, komt er ook een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter en dat wordt wellicht Marjan Rouseré.

