Sally Meysman ruilt café De Zon voor Peace Village: “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”

Dranouter/MesenZes jaar lang stond Sally Meysman (34) uit Ieper achter de toog van De Zon, het bekende dorpscafé waar het Folkfestival Dranouter ooit het levenslicht zag. De waardin is op zoek naar een overnemer, want ondertussen werkt ze als centrumverantwoordelijke in Peace Village in Mesen. “Mijn klanten stelden hun veto tegen mijn vertrek, wat mij wel een fijn gevoel geeft. Toch is het tijd voor iets anders.”

Op vrijdag 20 mei tapt Sally Meysman haar laatste pint in café De Zon in het centrum van Dranouter. “Ik kwam hier terecht nadat ik 11 jaar lang als tuinier voor The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) had gewerkt. Na mijn uren kluste ik toen al wat bij in de horeca. Op een bepaald moment nam Lily Debruyne na meer dan 20 jaar afscheid van het café. Ik greep mijn kans en werd cafébazin.” Op die manier belandde Sally terug in haar geboortedorp. Café De Zon is een kroeg met geschiedenis. Het was hier dat in de jaren ‘70 het folkfestival van Dranouter het levenslicht zag, met als grondleggers Alfred Den Ouden en Kristien Dehollander. Ondertussen groeide het festival uit de tot iets groots, maar de link blijft wel bestaan. Tijdens het festivalweekend krijgt het café massa’s mensen over de vloer en de ambiance ontbreekt niet. Ook tijdens Borelle en andere festiviteiten in het dorp, is café De Zon the place to be.

Ander werk

“Ik heb mij hier altijd goed geamuseerd”, zegt Sally. “Het is een echt volkscafé en mensen komen hier een pintje drinken aan de toog. Ik vond het echter tijd voor iets anders. Het doet wel deugd als de klanten zeggen dat ze me gaan missen, ze stelden hun veto tegen mijn beslissing (lacht).” Het is de bedoeling dat het café wordt overgelaten en ondertussen zijn er al gespreken met enkele kandidaten. Er staat echter nog niets vast, dus geïnteresseerden mogen nog altijd bellen.”

Toen Sally de beslissing nam te stoppen, had ze nog niet meteen zicht op ander werk. Het kan echter snel gaan, want ondertussen is ze al aan de slag als verantwoordelijke voor Peace Village in Mesen. “Toen ik de vacature zag voorbijkomen, twijfelde ik geen seconde”, vertelt Sally. “Het is echt iets wat mij op het lijf is geschreven, een combinatie van het met mensen bezig zijn, organiseren en de link met de oorlogsgeschiedenis, iets wat mij altijd al heeft geboeid.”

Vlaamse bezoekers

In oktober 2020 trok voormalig verantwoordelijke Matti Vandemaele als adviseur naar het kabinet van minister Petra De Zutter. De dagelijkse leiding van Peace Village werd daarop waargenomen door Stijn Delaere, die dat combineerde met het coördineren van Snuffel Hostel in Brugge. Zowel Peace Village als Snuffel Hotel zijn onderdeel van Volkstoerisme vzw. Peace Village startte 16 jaar geleden als verblijfcentrum voor vooral Britse groepen die op bezoek komen in de Westhoek.

Ondertussen is Sally Meysman al volop aan de slag in het centrum, wat betekent dat ze momenteel 2 jobs combineert. “Het centrum kreeg het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis, maar ondertussen lopen de boekingen terug binnen, ook van Britten”, aldus Sally. “We willen ons, in tegenstelling tot vroeger, wat meer focussen op Vlaamse bezoekers. Het is niet de bedoeling om onmiddellijk speciale zaken te organiseren, in de eerste plaats willen we een goede dagelijkse werking op poten zetten, zodat onze gasten zich hier goed voelen.” Meer info over De Zon hier.