Rondleiding voor kinderen in de Commandobunker: “Een boeiende ervaring”

De ondergrondse bunker werd gebouwd in 1953 in het kader van de Koude Oorlog, met de bedoeling om als commandopost te dienen tijdens een conflict met de Sovjet Unie. Een bezoek aan de bunker is altijd boeiend en deze kidsrondleiding maakt het een ervaring op maat van gezinnen. Je duikt onder in de buik van de Kemmelberg: een site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en een alomtegenwoordige spanning die niemand onberoerd laat.